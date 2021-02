‘Campingvlucht’ in Braamt: overnachten in een echt vliegtuig

Het is de nieuwste aanwinst, vertelt eigenaar Geert Prein. Het vliegtuig - een ATR 42-300 - waar voorheen 50 passagiers in werden vervoerd, is al helemaal ingericht als overnachtingsaccommodatie voor maximaal acht personen. Compleet met loungegedeelte. De cockpit is zoveel mogelijk in tact gelaten en is voorzien van een vliegsimulator.