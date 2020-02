Canadese bevrijder van de Achterhoek na 75 jaar geïdentificeerd

Het blijkt te gaan om luitenant John Gordon Kavanagh die sneuvelde bij Rha, een maand voor de definitieve bevrijding van Nederland. De grafsteen bij het naamloze graf in Steenderen waarin de soldaat ligt, wordt in het voorjaar vervangen door een steen met zijn naam.



De 23-jarige Canadees werd vermoord door de Duitsers in de avond van 5 april 1945, toen hij met zijn bataljon Rha wilde bevrijden. Zijn lichaam werd begraven in een veldgraf en zijn resten zijn in 1947 overgebracht naar de algemene begraafplaats in Steenderen, waar Kavanagh in een naamloos graf kwam te liggen.



Niemand wist namelijk dat de stoffelijke resten toebehoorden aan Kavanagh. Daarom kwam op zijn grafsteen te staan ‘An unknown soldier of the Second World War’. Wel werd de naam van luitenant John Gordon Kavanagh bijgezet op het herdenkingsmonument in Groesbeek, met de vermelding dat er geen graf van hem bekend was.