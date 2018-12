Cappuccino’s en taartjes tussen de kasten met kinderboeken

VIDEO Normaal keert nóg een keer terug in Lochem, waar het in 1975 allemaal begon

3 december Ruim drie jaar na het afscheidsconcert van Normaal in GelreDome krijgen de anhangers nóg een kans om hun helden live aan het werk te zien. De Achterhoekse dialectband rond voorman Bennie Jolink treedt onder de naam ‘Olderwets Høken’ op Hemelvaartsdag 2019 (30 mei) op in Lochem, waar het in 1975 ook allemaal begon.