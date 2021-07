Caravan brandt uit op camping Harfsen

‘Stank? Nergens last van’: Lochemers gewend aan ForFarmers, kopers nieuwbouw Kop van Oost ‘kunnen weten waar ze aan beginnen’

23 juli Heeft Lochem last van ForFarmers? In de zone naast het Twentekanaal trekt niemand zijn neus op. Het veevoederbedrijf wil een streep door het plan voor 120 woningen op de Kop van Oost om klachten in de toekomst te voorkomen. Wat vindt Lochem, beter elders bouwen? Of moeten nieuwe bewoners maar wennen?