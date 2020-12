Carbidschieten in de Achterhoek aan banden: ‘Sla een jaar over’

Die oproep doen de 22 burgemeesters van de gemeenten in het VNOG-gebied, waar de Achterhoek onder valt. Maar er komt geen algeheel verbod op carbidschieten, zo is woensdagavond bepaald in het burgemeestersoverleg: elke gemeente bepaalt zelf of er wel of niet geknald mag worden.



Wat dit betekent voor het carbidschieten in de Achterhoek is nog niet duidelijk. Eerder lieten de burgemeesters al weten de regels op elkaar af te willen stemmen, om verschillen tussen buurplaatsen te voorkomen.



Maar als gevolg van de coronasituatie hebben veel ervaren carbidschieters in deze regio al zelf de stekker eruit getrokken voor dit jaar. Want met slechts twee man knallen, dát is niet het idee van samen het jaar uitluiden op oudjaarsdag, menen zij.