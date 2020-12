Carbidschieten mag in Berkelland. ’Maar doe het nou niet, de lol is er toch van af!’

Er komt geen verbod op carbidschieten in Berkelland. Dat zegt burgemeester Joost van Oostrum na overleg met andere burgemeesters in de Achterhoek. Maar hij doet wel de oproep om het een jaartje over te slaan. „Je mag door de lockdown nog maar met maximaal twee personen carbidschieten. Is dat nog leuk? De lol is er lijkt mijn vanaf.”