Carbidschieten mag wél in de Achterhoek

‘Weinig slachtoffers’

Carbidschieten is met name op het platteland populair. In het gebied van de VNOG (22 gemeenten) wordt onder meer veel carbid afgestoken in de Achterhoek en op de Veluwe. ,,Het is een populaire traidite in onze veiligheidsregio", zegt Otten. ,,We begrijpen dat iedereen zin heeft in een plezierige afsluiting van dit bijzondere jaar. Daarom mag, voorzover we nu kunnen beoordelen en zolang er nog geen landelijke beperkingen zijn, deze traditie in onze veiligheidsregio doorgaan.”