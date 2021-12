Carbidschieten op honderden plekken in Achterhoek, ondanks lockdown: ‘Mensen willen toch graag knallen’

Het aanmelden van carbidschieten is sinds de coronapandemie verplicht in de meeste Achterhoekse gemeenten. Handhavers van de gemeente controleren de plekken waar carbidschieters actief zijn. Daarbij wordt vooral gekeken of deelnemers zich houden aan de coronaregels én het maximumaantal van vier mensen samen.



Want hoewel een weiland of een erf in het buitengebied groot is, mogen ook hier slechts een beperkt aantal mensen samenkomen. ,,Ook daar geldt dat maximaal vier mensen op één locatie carbid mogen schieten. Het is dus niet toegestaan om in een weiland met meerdere groepen carbid te schieten, omdat de kans dat groepen dan bij elkaar gaan staan te groot is”, zegt een woordvoerder van de gemeente Oost Gelre.



Daar zijn 58 aanmeldingen binnengekomen van mensen die gaan carbidschieten. Eerder meldde Aalten al dat er 102 carbidmeldingen zijn gedaan, in Winterswijk zijn het er 42, in Montferland 51, Oude IJsselstreek 84 en Berkelland 117. De meeste carbidschieters wonen in Bronckhorst, met 145 aanmeldingen.