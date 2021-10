Carel Kraayenhof schrijft ontroerende ode aan Ruurlo: ‘Dat past wel bij Ruurlo, het klinkt een beetje als ontroerd’

„Esperanza betekent hoop en ik heb het geschreven in de hoop op betere tijden na corona. Ik speel het zaterdag eerst solo, als introductie voor So many partings, gearrangeerd voor het Matangi Quartet. Het kwartet speelt aan het eind van concert Esperanza een keer zonder mij”, vertelt bandoneonist Kraayenhof. Over So many partings zegt hij: „Dat is vooral voor de mensen die hun land moeten ontvluchten, die hun hele hebben en houden hebben moeten achterlaten.”