Carl Berlo nieuwe baas 247TailorSteel, dat blijft groeien ondanks corona

VARSSEVELD - Carl Berlo (foto) wordt de nieuwe baas van het staalbedrijf 247TailorSteel in Varsseveld. Berlo begint op 1 januari als CEO bij de fabrikant van op maat gesneden metalen platen, buizen en kantdelen. Volgens de Raad van Commissarissen van het Achterhoekse bedrijf kan Berlo ‘met zijn ervaring en kennis een wezenlijke bijdrage leveren aan winstgevende groei in de komende jaren’.

Het in 2007 door Carel van Sorgen opgerichte 247TailorSteel heeft inmiddels meer dan 500 werknemers en draaide in 2019 een omzet van 85 miljoen euro. Het Achterhoekse bedrijf telt nu drie vestigingen, waarvan twee in Duitsland.

Bedrijf groeit ondanks corona

Ondanks corona noteert 247TailorSteel over 2020 een groei van tussen de 5 en de 10 procent en dat is volgens het bedrijf een mooi resultaat ‘gezien de huidige situatie’. In het komende jaar is het streven de jaarlijkse omzetgroei van 30 procent weer door te zetten.

Maar er is meer waar het komende jaar op ingezet wordt. Zo worden plannen ontwikkeld voor een derde Duitse vestiging, die eind 2022 operationeel moet zijn en wordt de in september 2020 geopende vestiging in het Duitse Hilden verder uitgebreid. Daarnaast wil 247TailorSteel de verkoopactiviteiten in België flink uitbreiden onder leiding van Berlo.

Berlo heeft ruim 25 jaar ervaring in de internationale commerciële sector en was de afgelopen 15 jaar CEO bij ATAG Heating BV in Lichtenvoorde. ,,Ik ken 247TailorSteel als een ambitieuze en vooruitstrevende organisatie die opereert op het snijvlak van technologie en commercie. Ook de metaalmarkt heeft in de laatste jaren een enorme verandering doorgemaakt waarin digitalisatie en automatisering een belangrijke rol spelen. Ik ben blij dat ik mijn ervaring kan gebruiken om samen met een enthousiast team de volgende groeifase te gaan realiseren”, zegt Berlo in reactie op zijn benoeming.