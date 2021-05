Carnaval gaat door in Emmerik, maar voor het eerst wel zonder prins

Jaren '70 brommer komt tijdens oldtimer­tour in botsing met een auto

30 mei BELTRUM - Een oldtimer-brommer en een auto kwamen zondagmiddag in botsing aan de Ringweg in Beltrum. De oldtimer maakte deel uit van een speciale oldtimertour, georganiseerd door de Beltrumse brommerclub. De bestuurder moest zijn tour stopzetten; hij is naar het ziekenhuis gebracht.