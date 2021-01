Carnaval in Grolle: geen optocht, wel tv-uitzending

GROENLO - De optocht gaat in het carnavalsweekend in februari niet door, maar de Grolse Knunnekes hebben een alternatief gemaakt. Op zaterdagavond 13 februari wordt er een anderhalf uur durende televisie-uitzending aangeboden via knunnekes.nl.

De opnamen zijn al achter de rug, vertelt een woordvoerder van carnavalsvereniging de Knunnekes uit Groenlo. De tv-uitzending is een initiatief van Chiara Monasso, Willem te Molder en Jeroen Balk. Met de feestcommissie van de Knunnekes is er een programma gemaakt. Dat is inmiddels opgenomen, maar alleen de initiatiefnemers kennen het eindresultaat.

Tv als vervanger

De uitzending begint zaterdagavond om 11 over 8 (20.11 uur). In het eerste half uur zijn vooral beelden van vroegere carnavalsvieringen in Groenlo te zien. Daarna volgt een programma van ongeveer een uur. Het tv-programma is de vervanger van de zes pronkzittingen, die altijd voorafgaand aan carnaval worden gehouden in City Lido. Het publiek moet het dit jaar ook zonder de optocht op zondagmiddag doen.

Het is voor het eerst sinds 1963 dat Groenlo geen nieuw prinsenpaar krijgt. De vorig seizoen aangestelde Prins Edwin en adjudant Robby hebben hun periode verlengd met een nieuwe spreuk: ‘Wi’j loat ons neet aftuugen’.

Voor kinderen

Bij de Knunnekes wordt in dit carnavalsseizoen nog wel gedacht over activiteiten voor kinderen. Die kunnen nu meedoen aan een wedstrijd met een prijsvraag en speurtocht in etalages in de binnenstad. Als de coronaregels het begin februari toelaten, kan er misschien iets in alle Grolse basisscholen worden georganiseerd.