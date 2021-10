Carnaval in Neede met nieuwe prins carnaval bijna als vanouds, maar de optocht is nog een groot vraagteken

Man uit Terborg krijgt opnieuw tbs voor aanval psychiater in Doetinchem

21 oktober TERBORG - Een 36-jarige ex-tbs-er uit Terborg is donderdag weer veroordeeld tot tbs, nu met voorwaarden, na een aanval en bedreiging op een psychiater in Doetinchem, en de vondst van een pistool in zijn huis in Terborg. Ook kreeg hij 276 dagen cel, die er op zitten als hij straks op 5 november naar een instelling verkast om behandeld te worden.