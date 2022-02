Carnaval komt ‘thuis’ bij Heitkamp in Waskupenstad: feest op oergrond kwam spontaan tot stand

Nog net geen tranen, maar wat heeft Harry Peters het carnavalsfeest in zijn 's-Heerenberg gemist. ,,Och, hou op", zegt Peters terwijl hij een brok in de keel wegslikt. ,,Dit is toch geweldig.” Ondertussen kijkt hij naar de aanwezigen. Allen verkleed, de een nog mooier dan de ander. De rentree van carnaval op de oergrond is een feit.



Kultuurhuus Heitkamp is het decor van dit gezellige carnavalsfeest op zaterdagmiddag. Een snelle geschiedenisles van Peters, leerkracht van beroep, leert dat in het toenmalige Hotel Heitkamp de oorsprong ligt van het carnavalsfeest in Waskupenstad.