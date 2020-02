Carnaval mag geen ‘carnaval’ heten op Zevenaarse basisschool

Weekend­tips: Flevozwam­men in Kraggen­burg, Snollebol­le­kes in Zwolle en kaarten in Dalfsen met mes én vork op tafel

15:08 Naast de vele Valentijnsacties, is er dit weekend nog genoeg te beleven in deze regio. Zo treden de immens populaire Snollebollekes op in Zwolle, wordt in Kraggenburg gestreden om de felbegeerde titel Flevozwammer 2020 en wordt in Dalfsen gekaart met mes én vork op tafel.