Carnaval Ulft een jaar opgeschort

Column Stadse Fratsen: Buurman wees op de IC de dag van de beslissen­de tijdrit aan

19 september Zonder mijn buurman, ben ik maar niet aan een Tourlijstje begonnen. Meestal appte ik hem een of twee dagen voor de start of hij nog een dark horse voor mij had. Of wipte ik even langs voor een kop koffie, waarbij hij altijd wel wat namen dropte die ik nog nooit had gehoord.