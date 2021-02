Carnavalisten in Neede maken er het beste van: ‘Van de polonaise gaan we naar de solonaise’

Wijkagent neemt lachgasci­lin­ders, hasj, ballonnen en inhalatie­pa­tro­nen in beslag in Winters­wijk

14 februari WINTERSWIJK - De politie heeft zaterdagavond zeventien volle lachgascilinders in beslag genomen in Winterswijk. De cilinders van 2 kilo lagen in een auto. De agenten kwamen het lachgas op het spoor na een melding.