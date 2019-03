Carnavalsbestemmingen Twents liggen alleen in Twente

Provinciale Statenverkiezingen Weet jij al op wie je gaat stemmen? Doe de Kieswijzer

2 maart Provincies zitten in je portemonnee, kunnen zomaar een windmolen in je achtertuin plannen of besluiten om de aanleg van die langverwachte rondweg nog maar eens tien jaar uit te stellen. Wat moeten er gebeuren met de Oostvaardersplassen? Hoe willen partijen de N35 aanpakken? En waar moeten de miljarden van de NUON-aandelen aan worden uitgegeven? Kortom, redenen genoeg om vooral even de Kieswijzer te raadplegen voor je op 20 maart gaat stemmen.