Carnavalsoptocht Doetinchem gaat door

Statig station Winters­wijk krijgt weer allure; 3 nieuwe huurders in monumen­taal pand

8:15 WINTERSWIJK – Jarenlang bood het treinstation in Winterswijk een desolate aanblik, maar deze week is begonnen aan een grote opknapbeurt van het monumentale pand uit 1878. Want de ruimtes waar ooit reizigers wachtten, kaartjes kochten en koffie dronken worden geschikt gemaakt voor verhuur aan drie bedrijven.