Carnavalsoptocht Neede afgelast met het oog op turbulent weer

De Vlearmuze repten zaterdag naar aanleiding van ‘wilde verhalen’ nog over het vooralsnog gewoon laten doorgaan van de optocht. Zondagmorgen werd bekend dat de optocht in Groenlo 2 uur wordt uitgesteld en om 16.11 uur van start gaat.

Veiligheid

Gezien de slechte weersvoorspellingen is besloten de gehele optocht af te gelasten.’Veiligheid staat voorop. Onze excuses hiervoor en we hopen op ieders begrip. Het feest in de tent gaat wel door, de tent is open vanaf 14.00 uur’, meldde de optochtcommissie van De Vlearmuze even voor elf uur op Facebook.