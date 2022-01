Carnavalsverenigingen mikken op alternatieve invulling carnavalsjaar

Maar helemaal geen carnaval vieren, is ook geen optie. Daarom wordt er gezocht naar alternatieven. ,,Daar denken wij zeker over na”, zegt Roel Dijkman van d’Olde Waskupen uit 's-Heerenberg. De voorzitter en zijn bestuursleden wachten de persconferentie van volgende week, voordat ze beslissen welke festiviteiten wel al dan niet door kunnen gaan.

Een optocht in februari, ziet hij vooruitlopend op de conferentie, in ieder geval niet meer gebeuren. ,,Die optocht kunnen we wel vergeten, dat is zeker. Maar we hopen zeker in ons jubileumjaar (d’Olde Waskupen bestaat 66 jaar, red.) zoveel mogelijk door te kunnen laten gaan.”

Geen andere keus

In carnavalsbolwerk Groenlo hangt eenzelfde stemming. Ook hier is eerder al besloten een streep door de festiviteiten te zetten. ,,We hebben geen andere keus”, laat president Maarten Kooiker van carnavalsvereniging De Knunnekes weten. De Grollenaren kijken eveneens naar alternatieven.

,,Het zal dit jaar wel anders zijn dan vorig jaar. Toen wisten we eerder dat alles niet door kon gaan, dus hadden we ruimte om een online alternatief te bieden. Daarvoor was de tijd dit jaar te beperkt”, zegt Kooiker.

,,We kijken nog wel hoe we ervoor kunnen zorgen dat carnaval niet onopgemerkt voorbij gaat. Hoe precies, is nog onduidelijk. Wat we wel zeker weten is dat ons blad, dat dit jaar voor de 40e keer verschijnt, gewoon wordt uitgebracht.”