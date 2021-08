Caroline Groot in één klap bekende Doetinchemse: brons bij baanwielrennen op Paralympics

Jao Jao Bijsluiter bij ‘koffiegöt­te’ Eibergse Midwinter­hoorn­plan­ta­ge

10:16 Aan bordjes geen gebrek, op en rond de Midwinterhoornplantage van Midwinterhoorngroep Eibergen. Deels alvast in een handvol talen. Achterhoeks, Nederlands, Duits, Engels en Japans. ‘Op de groei’, want met 's werelds grootste midwinterhoorn als uithangbord ernaast, kan het bijna niet anders of de Achterhoekse attractie haalt de Eiffeltoren, de Zaanse Schans en nog een paar populaire ‘must sees’ vlot in.