Casper Toebes beschrijft frustratie jonge Achterhoekers om starterswoning te vinden

WINTERSWIJK/ARNHEM - Winterswijker Casper Toebes heeft woonwensen van Achterhoekse jongeren onderzocht. Hij heeft zo’n 700 personen, grofweg tussen de 19 en 24 jaar, bevraagd over hun wensen hoe en waar ze zich willen vestigen in de Gelderse regio. De resultaten overhandigde hij woensdag aan gedeputeerde Peter Kerris (Wonen).

Op uitnodiging van de Statenleden van PvdA Gelderland ging Toebes in gesprek met leden van de fractie en de gedeputeerde. „Ik ben begonnen met het onderzoek toen ik zelf moeite had om een passende starterswoning te vinden,” vertelt Toebes. “Tijdens het onderzoek kwam ik er al snel achter dat er weinig tot geen geschikte woningen voor starters waren in Winterswijk. Toen ik verder keek kwam ik erachter dat dit eigenlijk geldt voor de hele Achterhoek.”

In het Huis der Provincie in Arnhem lichtte hij dan ook het onderzoeksrapport toe en overhandigde de resultaten aan gedeputeerde Kerris. “Graag wil ik de gedeputeerde meegeven dat tiny houses echt niet zo gewild zijn onder de jongeren. Volgens mij zitten er wel oplossingen in bijvoorbeeld Uuthuuskes, verplaatsbare woningen,” lichtte Toebes toe. De gedeputeerde beloofde het rapport goed door te nemen en te kijken naar de aanbevelingen die in het rapport zijn opgenomen.

Jongeren willen geen villa's maar wel woningen

Ook Statenlid Jan Daenen is erg geïnteresseerd in het rapport. „We moeten alles in het werk stellen om te voorkomen dat jongeren wegtrekken uit de Achterhoek, dat begint met geschikte woningen. Het onderzoek van Casper laat heel duidelijk zien waar die behoefte ligt,” reageert Daenen op het onderzoek. „Het stemt bedroefd dat gemeenten tot nog toe nog niet naar die behoefte hebben gebouwd. De jongeren willen gewoon degelijke woningen voor een normale prijs. Geen villa’s, maar wel woningen met in ieder geval aparte ruimtes. Tiny houses met een dramatische verhouding tussen prijs en kwaliteit passen daar niet bij.”

Belangrijk thema onder jongeren

Dat er zoveel personen op het onderzoek hebben gereageerd, toont volgens Daenen aan hoezeer de wooncrisis leeft onder jongeren. „Het is een erg belangrijk thema voor hen. En ik geef ze daarin absoluut geen ongelijk. Want jarenlang wachten op een betaalbare woning betekent gewoon dat je leven jarenlang in de wachtkamer zit. Geen basis om je verder te ontwikkelen, een gezin te stichten en ga zo maar door. Dat kan anders en dat moet anders. Daarom ben ik ook erg blij dat onze gedeputeerde zich maximaal inzet voor verbetering van de woningmarkt, met bijvoorbeeld het Actieplan Wonen en woondeals.”