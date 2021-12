CBR schorst rijschoolhouder Henrie Kamps; ruzie met Alexander Pechtold is oorzaak, zegt Kamps

Henrie Kamps (van rijschool Rijlezz, Rijbewijzz) noemt zichzelf ‘hoogstpersoonlijk door Alexander Pechtold afgestraft als klokkenluider’. Pechtold is algemeen directeur van het CBR. Kamps trok in september van dit jaar aan de bel over oplopende wachttijden voor theorieexamens bij het CBR. Hij analiseerde hoe TurboTheorie.nl deelnemers aan zogenoemde turbocursussen eerder aan een CBR-theorieexamen kon laten meedoen dan via de officiële procedure. Hij kopieerde het systeem om via een machtiging eerder aan de beurt te kunnen komen.

‘Doe aangifte'

Behalve zijn rijschool runt Kamps ook de website Rijschoolprofs.nl. Daarop gaat het bij nieuws over rijopleidingen relatief vaak over wat er mis is aan het CBR. Inmiddels heeft Kamps online ook de sites Scbr.nl en cbrclaim.nl gelanceerd. Op de laatste site worden door de rijksdienst ‘benadeelde’ cursisten aangemoedigd aangifte te doen van ‘misleiding’ of ‘oneerlijke handelspraktijken’. Daarbij speelt Kamps het spel op de man: ‘CBR-directeur onder vuur’, kopt hij online in een ‘Dossier Pechtold’.

Uitgeschreven

De ruzie tussen de Needse rijschoolhouder en het CBR heeft afgelopen week tot een persoonlijk gesprek tussen CBR-baas Pechtold en Kamps geleid. Maar in plaats van opgelost, lijkt de situatie verder geëscaleerd. Kamps is naar eigen zeggen dinsdag zonder beroepsprocedure uitgeschreven bij het CBR.

CBR bevestigt noch ontkent

CBR-woordvoerder Nathalie Dingeldein wil dat desgevraagd niet bevestigen omdat het CBR ‘nooit ingaat op individuele zaken van rijscholen, klanten, of andere betrokkenen’. En wie op de website CBR naar een rijschool in Neede zoekt, vindt nog gewoon Rijbewijzz met gegevens van Rijlezz.

Kamps meldt zelf dat een Eibergse die vrijdag praktijkexamen moet doen, dat niet meer in zijn lesauto mag doen. Kamps én het CBR melden echter dat voor cursisten oplossingen worden aangeboden. De CBR-woordvoerster: „Voorop staat wat ons betreft dat wij de examenkandidaten van een rijschool die wordt geschorst/uitgeschreven nooit in de kou laten staan. We benaderen hen persoonlijk, zodat bijvoorbeeld hun geplande examen door kan gaan. Dit is allemaal maatwerk."