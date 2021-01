CDA Berkelland is tegen vuurwerkverbod: ’Traditie behouden’

BORCULO - Het CDA in Berkelland is tegen een vuurwerkverbod. „We zijn trots op onze tradities en onze cultuur en doen alles om deze te behouden”, aldus CDA-raadscommissielid Thijs Luiken.

Vorige week pleitte GroenLinks in de gemeenteraad van Berkelland nog voor een vuurwerkverbod. Berkelland moet na de positieve ervaringen van de jaarwisseling doorpakken en een definitief vuurwerkverbod instellen, stelde raadscommissielid Rick Hulshof (GroenLinks).

Lokaal vuurwerkverbod

Hulshof riep in de raadscommissie Bestuur burgemeester Joost van Oostrum op om zich aan te sluiten bij het pleidooi van de burgemeester van Nijmegen om te komen tot een structureel landelijk vuurwerkverbod. „Ik hoop dat de andere fracties in de gemeenteraad van Berkelland zich daarbij aansluiten.” Mocht er geen landelijk verbod komen, dan wil GroenLinks een lokaal vuurwerkverbod in Berkelland.

Tradities

Maar de grootste fractie in de gemeenteraad van Berkelland, het CDA, voelt daar helemaal niets voor, zo laten de christendemocraten maandagavond na fractieberaad weten. „Wij hechten aan tradities. Het gezamenlijk vuurwerk afsteken is er daar één van. Ontzettend veel mensen beleven daar elk jaar plezier aan en doen dat ook verantwoord”, aldus Luiken, die benadrukt dat het CDA absoluut tegen illegaal vuurwerk is. „Dat is ook het vuurwerk dat gevaarlijk is, veel schade aan richt en voor overlast zorgt.”

Landelijk afwachten

Burgemeester Joost van Oostrum gaf vorig jaar al aan eerst de landelijke ontwikkelingen af te willen wachten. En over een lokaal vuurwerkverbod: „Daar kunnen we in de gemeenteraad bij de aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening een discussie over voeren.”

Minder incidenten

De jaarwisseling leverde minder meldingen op, zo meldde Van Oostrum al eerder op schriftelijke vragen van GroenLinks. „Door het vuurwerkverbod in zijn geheel zijn de overlastmeldingen op de vingers van 1 hand te tellen. Er werd wel wat afgestoken, maar dit leverde geen meldingen op. Ook Corona gerelateerd waren er geen meldingen, laat staan excessen. Behalve een mogelijk feestje in een drankkeet. De BOA’s zijn natuurlijk heel zichtbaar aanwezig geweest en hebben geïnvesteerd in de contacten in wijken en buurtschappen.”