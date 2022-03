CDA Berkelland zoekt informateur, volgorde coalitie en raadsakkoord nog punt van discussie

BORCULO - Het CDA is nog steeds de grootste partij, maar bij de verkiezingen van afgelopen week is OBL duidelijk de grootste winnaar. VVD heeft ingeleverd, steun voor GB is flink gekrompen; zo beziet CDA-leider Theo Helmers de verkiezingsuitslag.

D66-leider Han Boer ziet nog iets in de uitslag: het grootste verlies van een coalitie in Berkelland ‘ooit': zes zetels verlies, verdeeld over CDA, GB en VVD. PvdA's Betsy Wormgoor: „Er is een absolute verschuiving geweest in ons politieke landschap.”

Bennie Morsink, OBL: „Ik ben blij. Dat wij na twaalf jaar oppositie beloond zijn met extra zetels. Wij zijn bereid in een coalitie plaats te nemen”, meldt Morsink direct dat zijn OBL als ‘BBB-bondgenoot’ in Berkelland in een volgend college wil meeregeren.

Elke partij heeft zo verder wel zijn eigen beleving bij het eigen resultaat. Zoals de VVD. Marcellino Kropman: „Er is veel inzet gepleegd. Veel bereikt. Maar we hebben maar vier zetels gekregen.” Ook GB-leider Ingrid van Dijk is helder: „Wij zijn teleurgesteld.”

Of GroenLinks. Andra Eisink-Weg: „GroenLinks heeft stemmen ingeleverd omdat we eerlijk zijn geweest. Dat doet pijn. Maar het sterkt ons ook het eerlijke verhaal te blijven vertellen.”

Berkelland als Gallisch dorpje?

Jan Zappeij, met de Berkellandse Burgerpartij (BBP) als nieuwkomer goed voor één zetel, roept Berkelland bij voorbaat op om assertief te zijn naar de landelijke overheid. „Landelijk gemeten krijgt een gemeente gemiddeld 2200 euro per inwoner van de rijksoverheid. Berkelland slechts 1300 euro per inwoner. Natuurlijk, wij kampen niet met een wegzinkende veenbodem als Gouda. Maar toch: kijk naar hoe we moeten bedelen om voldoende budget voor bijvoorbeeld de zorg. Ik zou willen oproepen staken als middel niet bij voorbaat uit te sluiten. We kunnen een Gallisch dorpje zijn.”

Lijntjes uitgezet voor informateur

Over hoe verder: Theo Helmers meldt dat zijn CDA heeft als grootste partij het initiatief heeft genomen en wat lijntjes heeft uitgezet om op korte termijn een informateur aan te stellen. Het zou daarbij gaan om een persoon die ‘boven de partijen staat’ en per fractie met twee vertegenwoordigers zou moeten praten om ieders wensen te verzamelen.

Wat OBL's Bennie Morsink betreft, zou in plaats van een driepartijen-coalitie en dagelijks bestuur met vertegenwoordigers van vier partijen een goede optie kunnen zijn: een brede coalitie dus. „Die vierde zou prima een linkse partij kunnen zijn. Om zo ook een goede afspiegeling van de samenleving te vormen.”

Volledig scherm Bennie Morsink (OBL), geflankeerd door partijgenoot Eddie van de Steeg. © Arjan Gotink

Geen herhaling van 4 jaar geleden

Diverse partijen willen voorkomen dat het net zo gaat als vier jaar geleden. Toen werd eerst een akkoord gesloten over een CDA-VVD-GB-coalitie. Het afgesproken regeerakkoord en de invulling van de wethoudersposten leidde in vier jaar tijd tot veel onvrede. Recent is daarom afgesproken eerst tot een raadsakkoord te komen: overeenstemming over de belangrijkste aandachtspunten.

Bennie Morsink vindt eerst coalitieafspraken en daarna een raadsakkoord handiger. Dat werkt sneller, denkt hij. De rest van de politiek pleit voor minstens gelijktijdig met de coalitievorming alvast spreken over wat Berkelland het meest nodig heeft. Als het proces op die manier niet langer duurt, vindt de OBL’er dat ook goed. „De vorige keer was een beetje een geheimzinnige coalitievorming", aldus Morsink.