CDA buitenspel bij nieuwe coalitie Winterswijk: Winterswijks Belang, VVD, PvdA en GroenLinks

‘Cam­ping-jongetje’ (8) werd niet weken maar maanden mishandeld, volgens OM

16:05 Het 8-jarige jongetje dat zomer 2017 verwaarloosd en zwaar ondervoed werd gevonden op een camping in Winterswijk, is bijna een half jaar mishandeld, en niet de zeven weken waarvoor zijn ouders augustus vorig jaar zijn veroordeeld. Dat betoogde de advocaat generaal van het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag in de rechtbank in Arnhem.