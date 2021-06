CDA en VVD: zoek alternatief voor zonneparken in Hupsel, Holterhoek en Zwolle

Slingeland opent over paar weken vaatpoli in Papendiek in Groenlo

11 juni DOETINCHEM/GROENLO - Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem opent 1 juli een vaatpoli in gezondheidscentrum Den Papendiek in Groenlo. Dit om zo vaatpatiënten in de oost-Achterhoek die anders voor behandeling naar Enschede moeten, dichtbij zorg te leveren.