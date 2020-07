CDA’er Frank Jonk: ‘De wereld is niet zwart of wit. De oplossing ligt altijd in het midden!’

Is het oorlog in de Berkellandse politiek? Frank Jonk (28) haalt relativerend z’n schouders op. Als marinier was hij maanden op uitzending in Afghanistan. „Oorlog is heel wat anders”, zegt de veteraan uit ervaring. „Goed, de verhoudingen zijn niet zo lekker. Maar meningsverschillen in de politiek horen er bij. Ja, het lijkt er wel op dat deze raadsperiode de oppositie veel kritischer is. En dat mag. Of er op de man wordt gespeeld in plaats van op de bal? Ik denk dat dit wel meevalt. In de landelijke politiek is dit veel erger. Alle partijen in Berkelland hebben vaak inhoudelijk wel een punt. We gaan alleen te veel in op de details.”