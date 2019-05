CDA’ers op campagne ‘Met twee benen in Europa’

Zittend Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik uit Hengevelde en EP-kandidaat Henk Jan Ormel uit Berkellands buurgemeente Bronckhorst waren er maandagmiddag bij, bij een werkbezoek van de christendemocraten in aanloop naar de Europese verkiezingen. In Nederland zijn die op donderdag 23 mei, in Duitsland drie dagen later. In Vreden wordt aan de verkiezingen ook een referendum over drie lokale ruimtelijke ordeningskwesties gekoppeld, zo meldde Vredens burgemeester Christoph Holtwisch op het ‘grenstreffen’ bij grenscafé Rotering. Waarbij de CDA-prominenten voor een symbolische foto ‘met twee benen in Europa’ stonden.