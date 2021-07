CDA, GB en VVD willen nieuwe bezuinigingen op sport en cultuur in Berkelland niet schrappen

Lochemers ergeren zich groen en geel aan verpauper­de panden nabij centrum: ‘Doorn in het oog’

27 juli ‘Een naargeestige, afschuwelijke plek’, zo omschrijft de Lochemse Janny Buijs de twee leegstaande panden aan de Zuiderbleek in Lochem. Al jaren staan de twee panden leeg en is er weinig zicht op verandering, tot grote ergernis van Lochemers. Zij zien veel liever appartementen voor starters en ouderen verschijnen. ,,Dit is echt de rotte appel van onze stad.”