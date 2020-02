CDA heeft bedenkingen bij Tannemaat als wethouder van Winterswijk

Henk Jan Tannemaat (Winterswijks Belang) volgt de vorige week opgestapte Wim Aalderink op. Het CDA heeft grote moeite met de benoeming, zegt fractievoorzitter Wim Wassink. Vorig jaar kwamen het CDA en Winterswijks Belang in Winterswijk hevig met elkaar in botsing en stapte het CDA uit het college. ,,We vragen ons af of Tannemaat boven de partijen kan staan", zegt Wassink. ,,Hij wil ons niet eens meer een hand geven. En de vraag is of hij wel capabel is, want hij heeft ooit gezegd niet alle stukken te lezen. Hij profileert zich als verbinder, maar daar merken wij weinig van.”