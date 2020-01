CDA in gesprek met kandidaat-wethouders Oude IJsselstreek na opstappen Peter van de Wardt

Van de Wardt stapte al een maand geleden op. Maar veel sneller had de procedure volgens Bergevoet niet gekund. ,,Het was net voor het kerstreces. Daardoor ontstaat er vanzelf wat vertraging. Maar nu zijn we er volop mee bezig.”



Van de Wardt vertrok in december nadat hij zwaar onder vuur werd genomen door de oppositiepartijen. In hun ogen had hij als lid van het bestuur van Laborijn de problemen daar nooit aangekaart. Zelfs niet nadat de raad hem daar verschillende keren op had aangesproken.



Sindsdien doet het college van Oude IJsselstreek het met vier wethouders, van wie één van het CDA (Janine Kock). Bert Kuster, Ria Ankersmit en Ben Hiddinga zijn wethouder namens coalitiepartner Lokaal Belang.