CDA niet langer de grootste in Aalten

Sporthal Ruurlo: gemeente­raad Berkelland fluit wethouder Bosman weer terug: ‘Is het onwil of onkunde?’

17 maart BORCULO/RUURLO - Wethouder Anjo Bosman is dinsdagavond opnieuw teruggefloten door een meerderheid van de gemeenteraad van Berkelland over de nieuwbouw van de sporthal in Ruurlo. Ze kreeg alleen steun van haar eigen Gemeentebelangen en het CDA. „Is het onwil of onkunde?”