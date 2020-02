CDA wil aanpak gevaarlijke kruising tussen Geesteren en Gelselaar

„Onlangs is er wederom een zwaar ongeval gebeurd op de kruising Bollertweg-Geesterseweg in Gelselaar”, aldus CDA-fractievoorzitter Gerard Hilhorst. „ Zoals u weet hebben de omwonenden meerdere malen om maatregelen gevraagd evenals ook Gelselaars Belang als belangenbehartiger van het dorp. Het is tot op heden vaak nog gebleven bij blikschade, al was er in een enkel geval ook sprake van lichamelijk letsel met blijvende gevolgen.”

Onrust

Gelselaar en de omwonenden hebben angst dat het echt een keer mis gaat op deze kruising en dat het dan niet bij materiële schade blijft. Het CDA heeft na overleg met Gelselaars Belang daarom schriftelijke vragen aan het college van B en W gesteld over de kwestie. Zo wil Hilhorst weten of B en W op de hoogte zijn van de onrust over de gevaarlijke kruising. Het college geeft aan te weten dat dit de gemoederen bezighoudt.

Veiligheid vergroten

Verder wil de CDA-fractievoorzitter weten of B en W de mening van de inwoners deelt, dat er een structurele oplossing moet komen op de kruising om ernstige ongevallen te voorkomen. Hilhorst: „Er zijn maatregelen genomen, door middel van enkele strepen die getrokken zijn bij de kruising, maar dit sorteert geen enkel effect, de vraag is dan ook of er andere stappen genomen kunnen worden die blijvend de veiligheid van deze kruising vergroten, het CDA zou graag zien dat hier spoed mee gemaakt wordt! Elk ongeval op deze kruising en elders is er één teveel.”

Politie

Het college geeft aan hier naar te willen kijken. „Een globale analyse van de laatste ongevallen laat geen verband zien in de oorzaak van het ontstaan van de ongevallen. We gaan op korte termijn samen met de verkeersadviseur van de politie van District Noord- en Oost Gelderland onderzoeken wat de oorzaak zou kunnen zijn en kijken of er passende maatregelen genomen kunnen worden. We hopen dit uiterlijk dit voorjaar duidelijk te hebben.”

Huisarts

Op de kruising gaat het regelmatig mis. Zo raakten in juli 2018 bij een botsing op de kruising van de Geesterenweg met de Bollertweg in Gelselaar twee auto’s zwaar beschadigd. De inzittenden werden nagekeken op verwondingen in een ambulance en konden op eigen kracht naar een huisarts. Ook in januari was het weer raak.

Ambulance