Cel- en werkstraf voor duo dat Winterswijk van hard- en softdrugs voorzag

Meelwormen uit Achterhoek­se schuren: ‘Het heeft een hoge voedings­waar­de met eiwit’

10 december AALTEN/ MEDDO - In een voormalige varkensstal in de Aaltense buurtschap Barlo worden volautomatisch meelwormen geproduceerd. Deze dienen als levend voer voor forellen, die in kuipen rondzwemmen in een boerenschuur op de grens van Zwolle en Meddo.