Celstraf na slaan met klauwhamer naar man die met vriendin zoende in Gaanderen

Boerderij De Korte in Barchem is een echt ‘liefdes­nest’

12:15 ,,Of het aan de boerderij ligt? We hebben geen flauw idee”, zo verklaren Evert en Annie Kamperman. Feit is wel dat boerderij De Korte in de Barchemse buurtschap Vrochterhoek waar Evert en Annie wonen wel als een echt ‘liefdesnest’ kan worden omschreven.