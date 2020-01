Celstraf voor man uit Gendringen die zijn stiefdochter (10) langdurig misbruikte

30 jaar Bluesnight Westendorp: een tas vol herinnerin­gen en anekdotes

15:33 WESTENDORP - In Westendorp klinkt in januari steevast de blues. Op 25 januari is het al voor de dertigste keer dat in zaal De Vos de bluesnight wordt gehouden. Ooit geroemd als de grootste muzikale nieuwjaarsreceptie in de regio, nu vooral een feestje voor de liefhebbers. En Bill Wyman etaleerde er zijn liefde voor Delfts blauw.