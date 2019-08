Celstraf voor man uit Ulft na stelen van koperen leidingen waarna explosiegevaar ontstond

Motorrij­der gewond door botsing met auto in Etten

14:27 ETTEN - Een motorrijder is donderdagmiddag gewond geraakt door een botsing met een auto in Etten. De automobilist wilde op de Zeddamseweg linksaf een oprit oprijden. Een achteropkomende motorrijder had dit te laat in de gaten, waardoor de botsing ontstond.