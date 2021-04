Celstraffen geëist voor grootschalige afvalfraude bij recyclingbedrijf Varsseveld

Dat bleek maandag uit de strafzaak in de rechtbank in Zwolle. Bij het bedrijf in Varsseveld werd op 12 juli 2018 een grootscheepse inval gedaan. Dit na diverse meldingen dat de afvalstromen op papier niet klopten.



De administratie was volgens de officier van justitie zo’n rommeltje dat niet alles onderzocht kon worden. Wel werden vele tientallen bonnen aangetroffen waarbij particulieren of eenmanszaakjes opvallend veel accu’s inleverden. Ze kregen contant uitbetaald.



De handtekeningen onder die bonnen zijn vervalst, zei de officier van justitie. Zij wees een 30-jarige medebestuurder van het bedrijf aan als schuldige. Samen met de 36-jarige bedrijfsleider stond ze terecht als verantwoordelijke voor de grootschalige afvalfraude. Tegen haar eiste de officier een jaar cel waarvan de helft voorwaardelijk. Tegen de bedrijfsleider is 15 maanden cel waarvan 5 maanden voorwaardelijk geëist.