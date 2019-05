Celstraffen voor leden ‘criminele jeugdbende’ Doetinchem

Dure mobieltjes

Hogere straf

De 20-jarige hoofdrolspeler wordt van twee van de ten laste gelegde feiten vrijgesproken maar krijgt toch een celstraf die overeenkomt met de eis van de officier van justitie. De rechtbank vindt de gepleegde daden ernstiger dan in de strafeis is opgenomen. Vanwege de ernst krijgen ook de 18-jarige en een van de 20-jarigen een hogere straf dan geëist.

Uitgaansgeweld

Criminele jeugdgroep

De zeven mannen is niet ten laste gelegd dat ze deel zouden uitmaken van een jeugdbende of een criminele organisatie zoals dat in juridische termen heet, terwijl het openbaar ministerie wel sprak van een criminele jeugdgroep. De rechtbank meent ook dat de daden niet in georganiseerd verband zijn gepleegd.