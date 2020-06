Celstraffen voor tweetal na schietpartij in Gendringen

Toen hij verhaal wilde halen en de bewoner niet thuis was, draaide de man door en gooide hij een baksteen door het raam. Een 30-jarige Arnhemmer, die als chauffeur was meegegaan, schoot in die nacht twee keer met een alarmpistool in de lucht. Ook in de buurt van de woning.



Voor die bedreiging, het in brand steken van een scooter, wapen- en drugsbezit werd de Arnhemmer veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden waarvan 3 voorwaardelijk. Verder moet hij zich melden bij de reclassering en zich laten behandelen door Zorgplus.



De straffen pakken aanzienlijk lager uit dan geëist. Tegen de Dinxperloër was acht maanden onvoorwaardelijk gevorderd en tegen de Arnhemmer was de eis 34 maanden gevangenisstraf, waarvan 10 voorwaardelijk. De rechtbank vindt dat het Openbaar Ministerie met deze eisen veel te hoog heeft ingezet.