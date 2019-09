C&A Doetinchem heeft facelift gekregen

De C&A in Doetinchem moest worden vernieuwd en sloot daarom in juli zijn deuren. De verbouwing heeft acht weken geduurd.



Vrijdagochtend liepen de eerste klanten vol bewondering de vernieuwde winkel binnen, ondertussen werden buiten de laatste stoeptegels nog terug op hun plaats gelegd. ,,Het is echt leuk geworden, de vorige werd een beetje oubollig’’, zegt een bezoeker.



Over het hele land worden de winkels van C&A verbouwd. ,,Het nieuwe winkelconcept krijgt een hele moderne look en feel met een warmere uitstraling’’, aldus woordvoerster Mieke van Groningen.



Doetinchem krijgt naast verruimde pashokjes ook een loungehoek met wifi. Eenvoudig je weg vinden, een moderne winkelomgeving, heldere keuzes en meer ruimte voor de klant zijn de belangrijkste pijlers in dit nieuwe concept. ,,We vieren vandaag feest samen met al onze klanten van Doetinchem.’’