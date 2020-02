C&A Winterswijk gaat half december dicht

WINTERSWIJK - Kledingketen C&A sluit de winkel in Winterswijk per medio december van dit jaar. Hoofd marketing Benelux van het concern, Mieke van Groningen, heeft dat bevestigd tegenover deze krant. Zij spreekt van een ‘weloverwogen besluit’.

,,Met 116 winkels in Nederland is het openen en sluiten van bepaalde locaties een vast onderdeel van het beheer van de winkelportfolio, waarbij regelmatig op basis van prestaties en markttrends beslissingen worden genomen om relevant te kunnen blijven voor onze klant. Op deze basis hebben wij besloten Winterswijk te sluiten.”

Toen eind vorig jaar bekend werd dat er in Duitsland tot mogelijk honderd winkels afgestoten zullen worden, liet C&A al weten dat het niet uitgesloten is dat ook in Nederland filialen zullen dichtgaan. Winterswijk is er hier dus één van.

De C&A in de Wooldstraat gaat op zondag 13 december definitief dicht. Het sluiten van het filiaal in Winterswijk heeft volgens het bedrijf ‘geen gedwongen personele consequenties’, wat erop duidt dat sprake is van aflopende tijdelijke contracten dan wel mogelijke herplaatsingen. Het personeel is ingelicht over de aanstaande sluiting.

Net geen tien jaar in Winterswijk

Als de winkel medio december de deuren voor het laatst sluit, heeft het modebedrijf net geen tien jaar in Winterswijk gezeten. Het filiaal in de Wooldstraat opende medio maart 2011. De aanwezigheid van de internationaal prominente keten is door de plaatselijke middenstand en VVV vaak gebruikt om de centrumfunctie van Winterswijk als winkelplaats te promoten.