Centrum Neede wordt voor even een museum: expositie over oorlog en bevrijding te zien in winkeletalages

Corona zette vorig jaar een streep door de uitbundige viering van 75 jaar vrijheid in Nederland. Ook in Neede moest het lokale 4 en 5 Mei Comité de meeste activiteiten afzeggen. „We waren al begonnen met de opbouw van een uitgebreide expositie in de Oale Smederieje, samen met de Historische Kring”, vertelt comitélid Herbert Leussenkamp. „Daarvoor hadden we heel veel nieuw materiaal verzameld. Foto’s, uniformen, wrakstukken van vliegtuigen. We hadden een verhaal te vertellen over de oorlog in Neede en omgeving.”