Centrum Promotie Prijs Doetinchem voor Jos Tiemessen

Plan voor sluiten afdelingen ziekenhuis SKB Winters­wijk helemaal van tafel

18:50 WINTERSWIJK - Het plan om verloskunde en de kinderafdeling in 2025 te sluiten van Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk en over te hevelen naar het nieuwe Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem is van tafel.