Naast kaas en asperges zijn er nu ook BOB’s verleend aan Nederlandse wijn. Maasvallei en Mergelland beten het spits af, gevolgd door Oolde en Vijlen. Elk van de genoemde gebieden onderscheidt zich door factoren als bodem, klimaat, rassenkeuze, snoeiwijze en vinificatie. Gezamenlijke noemer is de BOB-classificatie.

RVO

Wijngoed Gelders Laren bestaat uit 2 hectare wijngaard met 5 druivenrassen. Sinds 2008 worden in samenwerking met Thérèse Boer de Nederlandse ‘Kus van Thérèse’ wijnen geproduceerd voor Restaurant De Librije in Zwolle.

De aanvraagprocedure voor de BOB is begeleid door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In opdracht van de Minister van LNV is bij RVO een adviescommissie ingesteld, die de aanvragers van een registratie ondersteunt.