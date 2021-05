Chauffeur kan bedrijfsbus niet meer in na ongeluk in Aalten, meisje lichtgewond

poll & oproep Voortgezet onderwijs gaat open met dubbel gevoel: ‘Goed voor de leerlingen, maar risico voor docenten’

25 mei Middelbare scholen mogen volgende week open, maar dat zien ze lang niet allemaal zitten. Voor leerlingen is het fijn dat ze nog een paar weken naar school kunnen voor de zomervakantie, maar het personeel is bezorgd. ,,We lopen het risico op een grote uitbraak”, zegt rector Onno van Helden van het Carolus Clusius College in Zwolle.