Chinees terracottaleger blijft tot voorjaar in Doetinchem

DOETINCHEM - Het terracottaleger dat sinds eind september is te zien in de Boliestraat in Doetinchem, blijft daar tot komend voorjaar. De expositie van de manshoge beelden die het leger van keizer Qin uitbeelden, liep aanvankelijk eind deze maand af, maar is verlengd tot eind februari 2019.

,,Er is enorm goeie aanloop, we hebben inmiddels al duizenden bezoekers verwelkomd, dus daarom gaan we nog even door met de expositie’’, zegt Danny van den Heuvel, die de beelden naar Doetinchem haalde. Het leger telt zo'n 70 levensgrote terracotta figuren, waaronder krijgers, cavaleriepaarden en twee bronzen strijdwagens

Volgens Van den Heuvel komt het overgrote deel van de bezoekers uit het westen van het land. ,,Dat kunnen we zien aan de boodschappen die mensen schrijven in ons gastenboek, de gegevens bij de onlineverkoop van kaarten en soms vragen we het ook bij binnenkomst.’’

Reproducties

Voor de duidelijkheid: het zijn niet de originele beelden van het Terracottaleger dat in 1973 is ontdekt door archeologen bij de Chinese stad Xi’an. Een leger van ongeveer achtduizend terracotta-figuren kwam daarbij boven water. De beelden in de Boliestraat zijn reproducties. ,,Maar ze zijn wel gemaakt in Xi’an’’, zegt Van den Heuvel, die studeerde in China en er een bedrijf had. Na vijf jaar keerde hij weer terug naar zijn Doetinchemse roots.

Wat er na afloop van de expositie in Doetinchem met de beelden gebeurt, houdt Van den Heuvel nog even voor zich. Maar dat de beelden niet in de Achterhoek blijven, is al wel duidelijk ,,We trekken langzaam richting het westen’’, zegt hij.

Dagelijks te zien

Entree tot de expositie in de Boliestraat kost 12 euro, kinderen en studenten betalen 8 euro. Kinderen tot 3 jaar mogen gratis naar binnen. Behalve de beelden kunnen bezoekers ook een Chinees kunstwerk op rijstpapier zien, de fotoreportage Modern China en oude kleding van Chinese minderheden bewonderen.