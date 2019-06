‘Chique heer’ Evert-Jan Oosterink leefde drie jaar lang in zijn Mercedes: ‘Auto was zijn woning’

‘Het was altijd meneer Oosterink en mevrouw Noorman”, zegt Hanny Noorman. De Aaltense is vrijwillig coördinator van het dienstencentrum van het Leger des Heils in Winterswijk.



In haar kantoor staan twaalf postbakjes: de namen staan op kleine stickertjes gekrabbeld. Voor elk bakje een naam van iemand zonder vast woonadres. Ze hebben hun postadres aan de Spoorstraat 25. Op het bureau ligt nog een stapel post voor meneer Oosterink.



Het aanspreken in de beleefdheidsvorm is altijd zo gebleven. Noorman: ,,Meneer Oosterink zal wel financiële problemen hebben gehad, maar hij maakte geen berooide indruk. Hij had wel iets chiques over zich. In zijn taal en hoe hij deed. Iedereen zei ook meneer Oosterink. Maar hij woonde in zijn Mercedes.”